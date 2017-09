Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Novi Zakon o stanovanjuu i održavanju zgrada uvodi neke kategorije koje nisu dovljno jasne

22. septembar 2017 - 20:04



BEOGRAD - Predsednica Saveta Nove stranke Vesna Rakić Vodinelić ukazala je na brojne probleme koje je Beogradjanima doneo novi Zakon o stanovanjuu i održavanju zgrada. ``Taj zakon uvodi neke kategorije koje nisu dovljno jasne, ali ono što je jasno je da će to dovesti do novih nameta za svakodnevni život gradjana``, rekla je ona.(CH1)



