Pripremljena hitna akcija i deset trajnih mera koji će ta partija sprovesti u Beogradu

22. septembar 2017 - 20:11



BEOGRAD - Član Saveta Nove stranke arhitekta Marin Kresić je rekao da je pripremljena hitna akcija i deset trajnih mera koji će ta partija sprovesti u Beogradu, ukoliko joj gradjani na predstojećim izborima ukažu poverenje.``Neophodno je sprovesti proces decentralizacije tako da opštine mogu same da donose urbanističke planove pri čemu je neophodno potpuno uključenje javnosti``, rekao je on i ukazao da bi urbanističko planiranje u Beogradu trebalo da bude isto kao u Barseloni. (CH2)



