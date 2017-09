Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Novac ide za nabavku opreme i tehnike, osnovnog stada, zasada

26. septembar 2017 - 13:56



KRUŠEVAC - Ministar za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća Milan Krkobabić je podsetio da se u oktobru završava prvi deo konkursa za dodelu podsticajnih sredstava zadrugama, ali da naredne godine kreće trogodišnji program sa 25 miliona evra namenjenih zadrugama. Krkobabić je podsetio da postojeće zadruge mogu da dobiju do 100.000 evra bespovratnih podsticajnih sredstava, a nove zadruge do 50.000 evra. (CH3)



