Grčić: Uskoro rešenje za problem naplate komunalnih naknada

28. septembar 2017 - 21:04



BAJINA BAŠTA - Vršilac dužnosti direktora Eletroprivrede Srbije (EPS) Milorad Grčić je posle sastanka s predsednicima tih opština, u hidroelektrani ``Bajina Bašta``, novinarima rekao da je u pitanju naknada koju lokale samouprave po zakonu naplaćuju od EPS-a, i dodao da je u prethodnom periodu došlo do promene zakona pa postoji mogućnost da su te opštine u nekoj meri oštećene. ``U narednih desetak dana ćemo imati još jedan sastanak i siguran sam da ćemo naći rešenje da nijedna opština i nijedan gradjanin ne budu oštećeni``, rekao je on. (CH3)



