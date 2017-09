Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Junker nezadovoljan napretkom pregovora Brisela i Londona

29. septembar 2017 - 11:45



TALIN - Predsednik Evropske komisije Žan-Klod Junker izjavio je danas da će biti potrebno ``čudo`` da se do kraja meseca u pregovore o izlasku Velike Britanije iz EU uključi i pitanje budućih odnosa. ``Nećemo imati dovoljan napredak do kraja oktobra... osim ako se ne dogodi čudo``, rekao je evropski zvaničnik. (CH1)



