29. septembar 2017 - 14:10



BEOGRAD - ``U Srbiji ima oko 25 oblika javno-privatnog partnerstva kada je u pitanju komunalna industrija, ali to su još uvek mutanti koji deluju u nejasnim regulatornim okvirima i zato je uspeh partnerstva u deponiji Vinča, model kako to treba da se radi``, kazao je direktor Centra za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije Siniša Mitrović. On je rekao da je od 2000. godine dosad kao posledica lošeg upravljanja otpadom i klimatskih promena Srbija izgubila oko šest milijardi evra. (CH2)



