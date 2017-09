Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Plenković: U vezi Todorića ne bi bilo dobro da dođe do kolektivne amnezije

29. septembar 2017 - 16:22



TALIN - Hrvatski premijer Andrej Plenković komentarisao je danas u Talinu najnovije optužbe vlasnika Agrokora Ivice Todorića, kazavši da ne bilo dobro da dođe "do kolektivne amnezije" o realnosti koja je bila pre šest meseci. (CH 1)



