Pavlopulos: Kiparsko pitanje je pitanje Evrope

02. oktobar 2017 - 14:55



BEOGRAD - Predsednik Grčke Prokopis Pavlopulos rekao je da Grčka i nacionalna pitanja vezuje za Evropu. On je rekao da želi da se pitanje Kipra što pre reši i dodao je, da to nije nacionalno pitanje Grčke, niti bilateralno pitanje Grčke i Kipra, nego evropsko pitanje. (CH9)



