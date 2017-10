Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



U deklaraciji se zahteva poništavanje svih do sada potpisanih sporazuma u Briselu

02. oktobar 2017 - 20:27



BEOGRAD - Predsednik pokreta Dveri, Boško Obradović je rekao da u Deklaraciji se zahteva trenutni prekid pregovora sa Prištinom i poništavanje svih do sada potpisanih sporazuma u Briselu.(CH3)



