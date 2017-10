Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Jicak Rabin se smatra jednim od najvećih državnika

02. oktobar 2017 - 22:16



BEOGRAD - Ambasadorka Izraela u Srbiji Alona Fišer Kam ocenila je da je mali broj političara prešao put od pobednika u ratu do uspešnih lidera, kao što je kako je navela, to bio slučaj sa Jicakom Rabinom. ``Jicak Rabin se smatra jednim od najvećih državnika. Nije bio orijentisan ni previše levo, ni previše desno. Borio se za demokratiju i stabilnost i odlikovao ga je pragmatičan pristup koji je stekao još u vojsci``, kazala je ambasadorka. (CH5)



