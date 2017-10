Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Zajedno možemo obezbediti Vojsci Srbije najbolje uslove za rad na teritoriji našeg grada

03. oktobar 2017 - 11:05



NOVI SAD - ``Reč je o složenom procesu o kojem smo više puta razgovarali, i ubedjen sam da zajedno možemo obezbediti Vojsci Srbije najbolje uslove za rad na teritoriji našeg grada, ali i da Novi Sad može iskoristiti kapacitete kojima danas raspolaže VS, za širenje grada po urbanističkim planovima. Bitno je da smo okupljeni oko istog cilja, a to je da naša država bude jača u svakom pogledu``, rekao jegradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. (CH1)MOS



