Grozdić: Nacionalni model studentske prakse u primeni od oktobra 2018. godine

03. oktobar 2017 - 14:28



BEOGRAD - Predstavnik Vlade Srbije Vukašin Grozdić kazao je da je stopa nezaposlenosti mladih u Srbiji u drugom kvartalu ove godine bila nešto iznad 20 odsto.``Iako najniža u nekoliko poslednjih godina, zapravo je viša nego evropski prosek. Izradom modela nacionalne studentske prakse uspostaviće se državni standard u smislu trajanja, načina njihove realizacije ispod kojih se neće ići i kao takav biće obavezujući``, kazao je on na skupu ``Moj grad-moj izbor-moja karijera``. On je najavio da će njegova primena početi 1. oktobra 2018. godine. (CH5)



