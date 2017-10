Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Bumbaširević: Do sada 1.800 studenata dobilo šansu da stekne iskustvo

03. oktobar 2017 - 14:30



BEOGRAD - Rektor Univerziteta u Beogradu Vladimir Bumbaširević je kazao da je do sada 1.800 studenata dobilo šansu da stekne iskustvo i praksu u javnim preduzećima čiji je osnivač grad.(CH7)



