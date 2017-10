Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Brnabic o izjavama o ujedinjenju Preševske doline i Kosova

04. oktobar 2017 - 16:39



BEOGRAD - Upitana da li je sa predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina razgovarala o zahtevu da jug Srbije traži da se ujedini sa Kosovom po ugledu na Kataloniju, premijerka Ana Brnabić je kazala da nije i da neće razgovarati o tome. ``To nisu teme razgovora, teme razgovora se tiču institucionalnih mehanizama u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije. To nikako nije u skladu ni sa Ustavom ni sa zakonima Srbije. Samim tim, to nije otvoreno za debatu``, kazala je Brnabić. (CH1)



