Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Brnabić: Srbija poštuje standarde Evrope pa čak i one najteže

06. oktobar 2017 - 15:12



BEOGRAD - Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da Srbija poštuje standarde Evrope pa čak i one najteže standarde kao što su andtidamping standardi. Ona se zahvalila svim ministarstvima koja su učestvovala u pregovorima koji su doveli do ove mere. (CH2)





< Nazad <<< Početna





06. oktobar 2017 - 15:12BEOGRAD - Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da Srbija poštuje standarde Evrope pa čak i one najteže standarde kao što su andtidamping standardi. Ona se zahvalila svim ministarstvima koja su učestvovala u pregovorima koji su doveli do ove mere. (CH2) Permalink