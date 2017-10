Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Stilijanidis: EU će nastaviti da podržava neformalno obrazovanje u centrima

08. oktobar 2017 - 20:21



BEOGRAD - Komesar za humanitarnu pomoć i upravljanje vanrednim situacijama Hristos Stilijanidis je pohvalio napore Vlade Republike Srbije da obezbede da se deca migranti integrišu u redovan obrazovni sistem u Srbiji i najavio da će Evropska unija nastaviti da podržava neformalno obrazovanje u prihvatnim centrima za one koji su van formalnog sistema ali će obezbediti i prevoz do škole jer obrazovanje nije luksuz već osnovna potreba i da obezbeđuje štit od radikalizacije, prisilnog regrutovanja i prisilnog stupanja u brak.(CH2)



< Nazad <<< Početna





08. oktobar 2017 - 20:21BEOGRAD - Komesar za humanitarnu pomoć i upravljanje vanrednim situacijama Hristos Stilijanidis je pohvalio napore Vlade Republike Srbije da obezbede da se deca migranti integrišu u redovan obrazovni sistem u Srbiji i najavio da će Evropska unija nastaviti da podržava neformalno obrazovanje u prihvatnim centrima za one koji su van formalnog sistema ali će obezbediti i prevoz do škole jer obrazovanje nije luksuz već osnovna potreba i da obezbeđuje štit od radikalizacije, prisilnog regrutovanja i prisilnog stupanja u brak.(CH2) Permalink