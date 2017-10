Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Svilanović: Izjava Junkera ohrabrujuća

09. oktobar 2017 - 20:11



BRISEL - Generalni sekretar RCC Goran Svilanović rekao je da je izjava predsednika Evropske komisije Žan-Klod Junkera da postoji mogućnost da Srbija i Crna Gora udju u EU do 2025. godine je pozitivna i ohrabrujuća, jer to znači da nema alternativnih politika i da se taj proces dešava, koliko god to nekome izgledalo jako daleko, ali da su ljudi prestali da veruju da će se članstvo dogoditi. (CH5)



