Svilanović: Ova godina ekonomski teža nego što je očekivano

09. oktobar 2017 - 20:12



BRISEL -Generalni sekretar RCC Goran Svilanović izjavio je da je 2017. ekonomski bila teže nego što je očekivano, jer se govorilo se o mogućnosti tri odsto rasta, a sada se govori od 1,5 do dva. ``U tim okolnostima možemo očekivati da može da se dogodi da bez obzira na pozitivnu i ozbiljnu poruku iz Brisela, neispunjenost ekonomskog rasta dovodi do toga da optimizam, koji je blago počeo da raste, bude slomljen``, rekao je šef RCC-a. (CH6)



