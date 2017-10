Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Brnabić: Srbija dosad sprovela najveći deo dogovora u Briselskom sporazumu

10. oktobar 2017 - 21:04



BRISEL - Srpska premijerka Ana Brnabić je želela da ukaže na to da je Srbija dosad sprovela najveći deo dogovora u Briselskom sporazumu, dok Priština nije ni počela da primenjuje okosnicu tog sporazuma, a to je uspostavljanje Zajednice srpskih opština. Ona je podvukla, mora se imati na umu da se ``Srbija tu odgovorno ponaša, a pošteno je reći da to Priština ne čini``. (CH7)



