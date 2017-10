Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Erdogan:Želimo da se završe sve one boli koje su se dešavale u prošlosti

11. oktobar 2017 - 16:28



NOVI PAZAR - Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan je istakao da Srbe, Hrvate, Bošnjake, Albance i sve druge Turci vide kao prijatelje sa kojima su vekovima živeli. ``Želimo da se završe sve one boli koje su se dešavale u prošlosti i da se nikada više ne šire ovde. Nikada nismo podržavali bilo kakvu nepravdu prema bilo kom narodu``, istakao je Erdogan. CH2



