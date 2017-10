Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Sarić: Više od 40 Teslinih patenta doveli do industrijske revolucije

11. oktobar 2017 - 19:48



BEOGRAD - Viši kustos PTT muzeja Željko Sarić je istakao da je tema večerašnje tribine odabrana i iz simboličnih razloga jer je Tesla 12. oktobra pre 130 godina prijavio u SAD svoje patente vezane za prenos električne energije. On je naveo da je Tesla tokom 1887. godine i u delu naredne godine prijavio više od 40 raznih patenata koje su doveli do idustrijske revolucije. (CH3)



