Vučić: Srbija će uvek podržavati teritorijalni integritet BiH i RS unutar BiH,

13. oktobar 2017 - 16:08



BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da u regionu postoje strahovanja za neke teritorije. ``Jako se plašim da sam u pravu s tim u vezi da će se to tako pokazati. Bio bih ushićen ako se pokaže da to nije tako, ako se predoče neki drugi argumenti. Bilo bi sjajno da ne postoji veći i dublji problem od onog izmedju Beograda i Prištine. Srbija će uvek podržavati teritorijalni integritet BiH i RS unutar BiH, i mislim da niko ne može prigovoriti Srbiji po tom pitanju. Mi poštujemo naše susede``, kazao je Vučić. CH4



