Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Vučić za nekoliko godina očekuje stvaranje carinske unije na Balkanu

13. oktobar 2017 - 16:08



BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da očekuje da će stvaranje zajedničke ekonomske zone za nekoliko godina moći da preraste u carinsku uniju balkanskih zemalja. On je u govoru na završetku Beogradskog bezbednosnog foruma kazao da postoji ``jedno veliko pitanje`` o kojem su razgovori počeli prošle godine, i na kojem će on ``insistirati``, a to je ekonomska zona saradnje u regionu. CH5



< Nazad <<< Početna





13. oktobar 2017 - 16:08BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da očekuje da će stvaranje zajedničke ekonomske zone za nekoliko godina moći da preraste u carinsku uniju balkanskih zemalja. On je u govoru na završetku Beogradskog bezbednosnog foruma kazao da postoji ``jedno veliko pitanje`` o kojem su razgovori počeli prošle godine, i na kojem će on ``insistirati``, a to je ekonomska zona saradnje u regionu. CH5 Permalink