Vučić: Nove Migove predstavićemo za Dan oslobodjenja Beograda

13. oktobar 2017 - 16:20



BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će 20. oktobra u Batajnici, povodom Dana oslobodjenja Beograda u Drugom svetskom ratu, biti prikazano devet ili deset Migova 29 što, prema njegovim rečima, Srbija nije imala još od 1990. godine. ``Prikazaćemo devet ili deset Migova 29. To nismo imali od 1990. godine. Dakle, u poslednjih 30 godina to nismo imali da pokažemo, a sada ćemo da pokažemo``, rekao je Vučić novinarima posle učešća u panel diskusiji na kraju Beogradskog bezbednosnog foruma. ć6



