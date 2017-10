Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Vučić: Najveći deo zaposlenih u javnom sektoru i penzionera imaće najveće primanja do sada

13. oktobar 2017 - 16:26



BEOGRAD- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će sutra biti objavljeni precizni podaci o povećanju plata u javnom sektoru i penzija, posle čega će izvesno najveća primanja do sada imati zaposleni u zdravstvu, školstvu, službama bezbednosti, socijalnom sektoru i poreznici, kao i penzioneri s najmanjim penzijama. ć8



