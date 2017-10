Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Vučić: Imam više primedbi na RTS

13. oktobar 2017 - 16:53



BEOGRAD- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao i da na RTS ``niko tamo nikog nije doveo poslednih pet godina, svi su ostali iz vremena vladavine DS. Apsolutno svi od prvog do poslednjeg``. ``Da li imam više primedbi na javni servisa od vas, verujte mi da imam. Želite da promenimo. Jedva čekam... Ako vam se svodi na jednu televiziju, a to je Pink, a divan vam je N1 koji 24/7 vodi kampanju protiv mene i Vlade, nemam ništa protiv, onda to kažite narodu``, rekao je šef države. (CH15)





< Nazad <<< Početna





13. oktobar 2017 - 16:53BEOGRAD- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao i da na RTS ``niko tamo nikog nije doveo poslednih pet godina, svi su ostali iz vremena vladavine DS. Apsolutno svi od prvog do poslednjeg``. ``Da li imam više primedbi na javni servisa od vas, verujte mi da imam. Želite da promenimo. Jedva čekam... Ako vam se svodi na jednu televiziju, a to je Pink, a divan vam je N1 koji 24/7 vodi kampanju protiv mene i Vlade, nemam ništa protiv, onda to kažite narodu``, rekao je šef države. (CH15) Permalink