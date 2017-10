Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Vučić: Koji to nedeljnik ne vodi kampanju protiv mene ?

13. oktobar 2017 - 16:54



BEOGRAD- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je zapitao koji to nedeljnik ne vodi ``najprljaviju`` kampanju protiv njega i Vlade Srbije: ``Koji je to nedeljnik? Jel Vreme? Jel NIN? Nedeljnik? Koji je to? Izgleda da ga nema?``. (CH16 )



