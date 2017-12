Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Brnabić: Završavamo i drugu fazu e-beba

12. decembar 2017 - 15:40



BEOGRAD - ``Završavamo i drugu fazu e-beba koji će roditeljima omogućiti da se već u porodilištima prijave za roditeljski dodatak bez obilaska šaltera``, rekla je premijerka Ana Brnabić novinarima i dodala da bi to trebalo da bude završeno do kraja godine. Premijerka je istakla da se nastavlja rad na ukidanju pečata kao i na uspostavljanju e-potpisa i e-arhiviranja. (CH5)



