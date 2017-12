Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Jakovljević: Preko 320 miliona evra je u periodu od 2002. do 2016. godine investirano

15. decembar 2017 - 13:52



BEOGRAD - ``Preko 320 miliona evra je u periodu od 2002. do 2016. godine investirano, pre svega u termoenergetskim postrojenjima sa ciljem unapredjenja kvaliteta vazduha, odnosno smanjenja štetnih emisija``, rekao je direktor sektora za strategije EPS Aleksandar Jakovljević. (CH5)



