Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



EPS planira ulaganje u 50 ekoloških projekata do 2025.

15. decembar 2017 - 13:53



BEOGRAD - Elektroprivreda Srbije (EPS) do 2025. godine planira da uloži realizaciju 50 projekata iz oblasti zaštite životne sredine na svojim postrojenjima, izjavio je danas direktor sektora za strategije EPS Aleksandar Jakovljević. (CH7)



< Nazad <<< Početna





15. decembar 2017 - 13:53BEOGRAD - Elektroprivreda Srbije (EPS) do 2025. godine planira da uloži realizaciju 50 projekata iz oblasti zaštite životne sredine na svojim postrojenjima, izjavio je danas direktor sektora za strategije EPS Aleksandar Jakovljević. (CH7) Permalink