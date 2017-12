Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Stefanović: Naš zadatak je da nastavimo sa opremanjem policije

15. decembar 2017 - 14:46



SVRLJIG - “Naš zadatak je da nastavimo sa opremanjem i to ćemo i raditi do kraja ove i cele naredne godine. Nastavljamo sa opremanjem policije u celoj Srbiji, sa nabavkom novih vozila i uniformi, ali naravno i računara i ostale tehnike koja će omogućiti da građani u svakoj policijskoj stanici mogu za kratko vreme da realizuju sve svoje potrebe. Hoćemo da pokažemo da smo tu zbog ljudi, da brinemo o njima i ta briga o ljudima je jedan od najvažnijih zadataka koje Ministarstvo unutrašnjih poslova ima” poručio je ministar unuterašnjih poslova Nebojša Stefanović. (CH2)



