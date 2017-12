Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Makron uzvratio Asadu zbog komentara o podršci teroristima

19. decembar 2017 - 17:08



PARIZ - Francuski predsednik Emanuel Makron rekao je danas, povodom izjava sirijskog lidera Bašara el-Asada da Francuska podržava terorizam u Siriji, da medjunarodnoj koaliciji pod vodjstvom SAD treba čestitati na vojnim uspesima protiv Islamske države. ``Ako se iko borio protiv Islamske države i može da je pobedi do februara, to je medjunarodna koalicija... Svi drugi su imali prioritete koji su se svodili na ciljanje političke opozicije a ne terorista``, rekao je Makron. (CH1) Beta/NATOnews



< Nazad <<< Početna





19. decembar 2017 - 17:08PARIZ - Francuski predsednik Emanuel Makron rekao je danas, povodom izjava sirijskog lidera Bašara el-Asada da Francuska podržava terorizam u Siriji, da medjunarodnoj koaliciji pod vodjstvom SAD treba čestitati na vojnim uspesima protiv Islamske države. ``Ako se iko borio protiv Islamske države i može da je pobedi do februara, to je medjunarodna koalicija... Svi drugi su imali prioritete koji su se svodili na ciljanje političke opozicije a ne terorista``, rekao je Makron. (CH1) Beta/NATOnews Permalink