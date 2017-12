Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Rusija i Srbija potpisale protokol kojim je dozvoljen reizvoz ruskog gasa

19. decembar 2017 - 17:45



MOSKVA - Rusija i Srbija danas su potpisale dokument kojim je Srbiji omogućeno da reizvozi ruski gas. U prisustvu predsednika dve zemlje, Vladimira Putina i Aleksandra Vučića, posle razgovora u Moskvi, potpisan je protokol o izmeni sporazuma potpisanog u decembru 2012. godine. Sporazum obuhvata period od 2012. do 2021. godine i predvidja isporuku do pet milijardi kubnih metara godišnje. (pokrivalice)



