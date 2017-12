Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Vulin: Još uvek nismo dobili Zajednicu srpskih opština, nema opravdanja za to

23. decembar 2017 - 13:51



BEOGRAD - ``Još uvek nismo dobili Zajednicu srpskih opština, nema opravdanja za to, sada ako se ne dozvoli formiranje ni Suda za ratne zločine nad Srbima, za zločince iz OVK-a, onda nemamo o čemu da razgovaramo``, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin. (CH2)



