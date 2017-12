Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Vulin: Vučić dao je jasnu naredbu, a to je da želi jaku i zadovoljnu vojsku

25. decembar 2017 - 15:31



BEOGRAD – Predsednik Republike Srbije i vrhovni komandant Vojske Srbije, Aleksandar Vučić, dao je jasnu naredbu, a to je da želi jaku i zadovoljnu vojsku, istakao je ministar odbrane i dodao da je jakom pravimo tako što je obnavljamo najsavremenijim naoružanjem, obučavamo se i pribavljamo sve ono što decenijama nismo``, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin. (CH2)



