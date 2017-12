Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Srbija je miroljubiva zemlja koja čuva sebe i svoj prostor

29. decembar 2017 - 18:02



BEOGRAD - Odgovarajući na novinarsko pitanje kako komentariše to što Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država treba da izvrši analizu vojne saradnje svih zemalja zapadnog Balkana sa Ruskom Federacijom i da li je zbog toga zabrinut, ministar odbrane Aleksandar Vulin istakao je da je Srbija vojno neutralna zemlja koja će sarađivati sa svima koji žele da sarađuju sa njom kada god proceni da je to dobro po interese Srbije. (CH6) Beta/MOD



