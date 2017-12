Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Vulin: Hrvatska nikako ne može da prestane da Srbe i Srbiju posmatra kao uzrok svojih neuspeha

29. decembar 2017 - 18:22



BEOGRAD - „Žao mi je što Hrvatska nikako ne može da prestane da Srbe i Srbiju doživljava kao uzrok svih svojih neuspeha i promašaja, svih svojih nedaća i da nije u stanju da se bavi sama sobom. Mi to nikada ne bismo uradili, a priznaćete da bi se itekako moglo naći primera u kojima su Srbi koji žive u Republici Hrvatskoj bili predmet brojnih napada. I to ne samo napada u kafani, već napada u Parlamentu, napada u Saboru, napada u zakonima u kojima su proglašeni agresorima na zemlji na kojoj su se rodili i živeli vekovima, ili napada u medijima“, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin. (CH8) Beta/MOD



