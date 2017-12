Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Trivan: Naš cilj je da dignemo kapacitete do stoprocentnog apsorbovanja sredstava iz EU fondova

30. decembar 2017 - 11:31



BEOGRAD - ``Naš cilj je da dignemo kapacitete do stoprocentnog apsorbovanja tih sredstava``, kazao je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan govoreći o sredstvima koja dolaze iz fondova EU. (CH7)



