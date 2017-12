Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Mihajlović: Naredne godine Srbija će imati 103 kilometra autoputa na Koridoru 11

31. decembar 2017 - 10:32



BEOGRAD - Ministarka gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović istakla je da će naredne godine Srbija imati 103 kilometra autoputa na Koridoru 11. Najavila je da će deonica Preljina-Požega početi da se gradi najkasnije do maja naredne godine i da je potrebno dve godine da bude završena. ``Mi ćemo kompletno put od Beograda do Požege moći da očekujemo 2020. ili 2021. godine``, rekla je ona i dodala da će put od Obrenovca do Preljine sledeće godine biti u potpunosti završen. (CH4)



