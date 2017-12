Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Mihajlović: Na Koridoru 10 su ostala samo najteža gradilišta

31. decembar 2017 - 10:32



BEOGRAD - Ministarka gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović objasnila je da bi Koridor 10 mogao da bude završen do maja 2018. ``Na Koridoru 10 su ostala samo najteža gradilišta, a to znači Grdelička klisura``, rekla je ona. (CH5)



