Ljajić: U protekle tri godine se radilo na sedam pristana na Dunavu

01. januar 2018 - 11:16



BEOGRAD - Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić je istakao da se u protekle tri godine radilo na sedam pristana na Dunavu, za koje očekuje da će biti završeni u ovoj godini. “U 2018. u planu je da se završi i rekonstrukcija Ramske tvrdjave u Velikom Gradištu. To radi Turska razvojna agencija, a vrednost projekta je preko million evra”, dodao je on. (CH5)



