06. januar 2018 - 15:56



BEOGRAD - ``Moguće je da budem preglasan, u šta ne verujem``, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je rekao da bi SNS sama na parlamentarnim izborima u Beogradu osvojila oko 44 odsto, ali da bi osvojila nešto manje na beogradskim izborima. Vučić je rekao da su oni koji vole SNS za to i da se ide na parlamentarne izbore, jer bi tako sigurno pobedili, ali da on smatra da je potrebno da se odgovori na izazove. (CH12)



