Vučić: Izvinjavam se gradjanima što sam za tri meseca pogrešio

06. januar 2018 - 15:56



BEOGRAD - Na pitanje kako da gradjani u to poveruju, kada je rekao i da aktuelni gradonačelnik Beograda Siniša Mali neće biti na toj funkciji od avgusta 2017, a to se nije desilo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da se izvinjava što je mali ostao na funkciji još tri meseca. ``Izvinjavam se gradjanima što sam za tri meseca pogrešio``, rekao je Vučić. (CH13)



