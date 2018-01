Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Vulin: Vojska Srbije će nastaviti da čuva mir i sigurnost svakog svog građanina

07. januar 2018 - 13:35



JEZERSKA MAHALA - ``Mi danas mislimo i na one koji nisu sa nama, i na one Srbe koji su u enklavama i na naše sunarodnike bez obzira gde oni žive i kako žive. Ispunjavamo svoju ulogu i obavezu da o njima brinemo. ``Vojska Srbije će nastaviti da čuva Kopnenu zonu bezbednosti, mir i sigurnost svakog svog građanina, nikad ne vodeći računa o verskoj ili nacionalnoj pripadnosti, već uvek samo o zakonu i ustavu i budućnosti naše dece``, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin. (CH1) Beta/MOD



