General Diković: Upozoreni smo od KFOR-a na moguće nemire

07. januar 2018 - 13:59



JEZERSKA MAHALA - ``U petak sam iz razgovora s komandantom Kfora došao do odredjenih informacija da u Kopnenoj zoni bezbednosti može doći do ugrožavanja bezbednosti, kao i na prostoru Kosova i Metohije. Srećom, za sada je sve mirno i stabilno i siguran sam da su snage Kfora preduzele sve mere i da će tako ostati``, rekao je načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković. (CH3) Beta/MOD



