Svesna sam da ako se ne ponove rezultati, neće me se mnogi sećati

08. januar 2018 - 14:42



BEOGRAD - ``Malo ljudi bi donelo odluku da se vrati na mesto velikih uspeha. Svesna sam da ako se ne ponove rezultati, neće me se mnogi sećati. Nisam ja bitna i šta će biti s mojim imidžom. Ukoliko sam ja ta koja treba srpskoj košarci, ja sam tu i uradiću najbolje što mogu svoj posao. Nadam se da ćemo opet obradovati naciju, ali treba biti realan... Videli smo kakve su bile kvalifikacije za Svetsko prvenstvo, nismo se proslavili. Period je Evropsko prvenstva je najvažniji sada``, rekla je selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković.(CH3)





