Stoltenberg :To nije pitanje za NATO

09. januar 2018 - 17:21



BRISEL- Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je na pitanje da li je sa sovenačkim predsednikom Borutom Pahorom, razgovarao o hrvatsko-slovenačkom sporu je odgovorio odrično . ``To nije pitanje za NATO. Nije na meni da ulazim u sadržaj toga pitanja``, rekao je Stoltenberg. (CH2)Beta/NATO



