Junker: Otvoriti vrata EU Balkanu da se ne ponovi nesrećna prošlost

12. januar 2018 - 15:07



SOFIJA - Evropska unija mora otvoriti jasnu perspektivu članstva Zapadnom Balkanu, jer bi inače zapretila opasnost da Evropa ponovo bude svedok ``tamošnjih nesrećnih dogadjaja iz 90-ih godina``, upozorio je danas u Sofiji predsednik Evropske komisije Žan-Klod Junker. On je naveo da ranije jeste objasnio da ``do kraja manda sadašnje Evropske komisije, dakle do 1. januara 2020, neće biti moguće da EU primi nove članice, pošto se ne mogu ispuniti uslovi za to``, ali je istakao da će se ``na tome raditi``. (CH1) Beta/EC



