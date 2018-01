Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Dačić: Ovo je veliki, ozbiljan pucanj u stabilnost u regionu

16. januar 2018 - 17:08



PODGORICA - ``Ovo je veliki, ozbiljan pucanj u stabilnost u regionu, posebno na severu Kosova. Kada je ugrožena stabilnost severnog Kosova, ugrožena je i stabilnost celog Koosva i čitavog regiona``, rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On je dodao da je to ``veliki udarac i za interese srpskog naroda i interese Srba koji žive na Kosovu i Metohiji`` zbog čega je sazvan i Savet za nacionalnu bezbednost Srbije. (CH1)GOV.ME



