Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Dačić: Ubistvo Ivanovića bezuman teroristički akt

16. januar 2018 - 17:40



PODGORICA - ``Zatekla me je vest pri dolasku u Cru Goru o ubistvu Olivera Ivanovića. To je jedan bezuman teroristički akt koji ugrožava stabilnost ne samo na severu Kosova i Metohije, već i celog regiona``, kazao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. (CH3)GOV.ME



< Nazad <<< Početna





16. januar 2018 - 17:40PODGORICA - ``Zatekla me je vest pri dolasku u Cru Goru o ubistvu Olivera Ivanovića. To je jedan bezuman teroristički akt koji ugrožava stabilnost ne samo na severu Kosova i Metohije, već i celog regiona``, kazao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. (CH3)GOV.ME Permalink